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Fenomen gelin Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından "Kocamla vakit geçirmekten çok sıkıldım" diyerek kadın takipçilerine seslendi.

Fenomen gelin Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın
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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılmasıyla tanınan Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl Kemal Ayaz ile nikah masasına oturdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Gürdal, kadın takipçilerine seslendiği videoyla yine gündem oldu.

"Kocamla vakit geçirmek istemiyorum"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gürdal, önceki gün paylaştığı videoda "Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı? Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım... Sinirlerim bozuluyor artık. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum gerçekten" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

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