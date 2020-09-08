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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye ikinci maymun operasyonu!

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri YouTuber Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan adresine ikinci bir operasyon düzenledi.Koko isimli maymun korumaya alındı

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye ikinci maymun operasyonu!
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri ikinci kez maymun operasyonu düzenledi. "Maymunum 'Koko'yu geri aldım" diyen İzgi'nin kaçak yollarla farklı bir maymun edindiğini tespit eden polis, ikinci maymunu da operasyonla koruma altına aldı.

Ferit Zengin'in Milliyet'te yer alan haberine göre, düzenlenen operasyonda İzgi'nin yine kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlenen ikinci bir 'Makak' cinsi maymun daha ele geçirildi. Sahiplenilmesi yasak olan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 ay önce operasyon düzenlenmişti

YouTuber Meriç İzgi'nin sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı 'Koko' isimli maymun için polis ekipleri 5 ay önce de operasyon gerçekleştirmişti. El konulan maymun korumaya alınmıştı.

Başka maymun sahiplenmiş

İzgi, geçen ay yaptığı açıklamada "Maymunum Koko'yu geri aldım. En mutlu günüm" ifadesini kullanmıştı. Ancak ilk operasyonda ele geçirilen Koko isimli maymunun halen koruma altında olduğunu belirleyen ekipler, İzgi'nin adresine düzenlediği ikinci operasyonda ele geçirdikleri maymunun Koko olmadığını ve Koko gibi ülkeye kaçak sokulduğu tespit etti.

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