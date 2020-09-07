Haşhaşlı limonlu kek nasıl yapılır enfes bir tat!

Haşhaşlı kekler çoğumuzun bayılarak tükettiği lezzetler arasında yer alıyor. Kokusu ve aromasıyla mest eden haşhaşlı limonlu kek tarifi de bu lezzetlerden biri. Ansızın gelen misafire, sevdiklerinize yapabileceğiniz, beş çayınızın vazgeçilmezi olacak bu tarifi denemeden geçmeyin. İşte şahane haşhaşlı limonlu kek tarifi!

MALZEMELER:

3 su bardağı un(elenmiş), 3/4 su bardağı şeker, 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 3/4 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 adet limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 1/2 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI:

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Yumurtaları bir kaba kırın. Çırpma teliyle hafif hafif çırpın ve bu sırada ölçülü toz şekeri ilave edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyin. Süt ve sıvı yağı yumurtalı karışıma ekleyin. Elenmiş kuru malzemeleri, limon kabuğu rendesi ve haşhaş tohumlarını ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Yağlı kağıt serili 35x27 veya daha kabarık bir kek isterseniz daha küçük bir dikdörtgen kalıba hamuru koyun ve spatula yardımıyla düzeltin. Fırın kapağını açmadan 20 dakika pişirin. Kekin durumuna göre bir kürdan yardımıyla içini kontrol edin ve pişirmeye devam edin. İşte bu kadar. Afiyetler olsun.