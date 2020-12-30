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Koku duyusunu arttırmak için neler yapılabilir farklı şeyler koklayın!

Son dönemde koronavirüsle beraber de etkisini yitiren koku alma duyusu nasıl artırılır? İşte koku alma duyunuzu geliştirecek öneriler...

Koku duyusunu arttırmak için neler yapılabilir farklı şeyler koklayın!
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İlerleyen yaşla beraber koku alma duyusunda ciddi düşüşler yaşanabiliyor. Koku alma duyusu sağlığımız için sandığınızdan çok daha fazla kıymetli. Sene başında ülkemizde görülmeye başlanan koronavirüs nedeniyle de koku alma duyusunda kayıplar yaşandı. Peki koku duyusunu geliştirmek için neler yapılabilir? Koku alma duyusunu arttıracak öneriler haberimizde!

Biraz daha fazla koklayın

Araştırmalar, biraz daha uzun süre koklamanın beyninizin bilgi işleme yeteneğini artırabileceğini ve bunun kokuları tanımaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca daha uzun süre kokladığınızda daha fazla koku molekülünü soluma eğiliminde olursunuz ve bu da kokuyu daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir.

Farklı şeyler koklayın

Koku alma duyunuzu ne kadar farklı şeyler için kullanırsanızo kadar geilişir. Kokuyu net bir biçimde algılamak için aromatik kokuları yakından koklamayı deneyebilirsiniz. Bunun için faydalanabileceğiniz besinler şunlar: Mango, zeytinyağı, kahve, çikolata, taze toplanmış otlar ve çay.

Koku alma duyunuzu dışarıdan destekleyin

Bu duyunun kısmen veya tamamen kaybedilmesi, B12 vitamini eksikliğinin de bir göstergesi olabilir. B12 eksikliğini tamamlamak için balık, et, yumurtayı ve peynir, süt, yoğurt gibi süt ürünlerini yiyin. Bu yiyecekleri yemeden önce koklamayı da unutmayın.

Koku IQ'nuzu oluşturun

Herkes sadece çevresindeki nesneleri koklayarak "koku IQ'sunu" geliştirebilir. Almanya'daki Dresden Üniversitesi Koku ve Tat Kliniğinde yapılan araştırma, insnaların "koku soğancığı"nı eğitimle geliştirebileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, ortalama koku alma duyusuna sahip kişilerin koku soğancıklarının boyutunu, günde iki kez her biri yaklaşık 30 saniye süreyle dört aroma denemesiyle artırabileceklerini ekledi.

Şunu deneyin: İşe taze kahve, muz, sabun veya şampuan ve peynir gibi sevdiğiniz dört kokuyu seçerek başlayın. Sonra her gün, burnunuzun içindeki reseptörleri uyarmak için her birini ayrı ayrı koklamak için iki dakikanızı ayırın. Bunu bir hafta boyunca günde en az dört kez tekrarlamaya çalışın ve ardından başka kokulara geçin.

Sigarayı bırakın

Amerika'daki NYU Diş Hekimliği Fakültesinde temel bilim ve kraniyofasiyal biyoloji profesörü olan Dr. Andrew Spielman'a göre, sigara içenler pek çok yiyeceğin tadını sigaraya başlamadan önceki kadar yoğun bir şekilde alamıyorlar çünkü sigara içmek koku alma duyularını yok ediyor hatta zamanla tat alma yeteneklerini tüketiyor.

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