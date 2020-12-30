Portakallı trüf nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Portakal ve çikolatanın eşsiz uyumunu ortaya koyan portakallı trüf hazırlamaya ne dersiniz? Bu pratik lezzeti .ayın, kahvenin yanında keyifle tüketeceksiniz. İster bayat kekle ister hazır kekle yapabileceğiniz portakallı trüfün tadına hayran kalacağınızdan eminiz. O halde şimdi sizleri portakallı trüf için mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

2 paket hazır kek(varsa ev yapımı bayat kek)

1 adet portakal

200 mili litrekrema

160 gram çikolata(bitter, sütlü karışık)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi(veya fındık)

100 gram sütlü çikolata(üzerini kaplamak için)

1 yemek kaşığı toz fıstık(süslemek için)

Hazırlanışı:

Kremayı ocakta kaynama noktasına getirelim. Ocağın altını kapatıp çikolataları ekleyelim, karıştırarak erimesini sağlayalım. Çikolata sosu haline gelecek. Ayrı bir kapta kekleri elimizle ufalayalım. Cevizi ekleyelim. Bir portakalın kabuklarını, rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. İkiye kesip suyunu da sıkalım. Ardından çikolata sosunu ekleyip iyice yoğuralım. Çok cıvık olursa biraz daha kek eklenebilir ama buzluğa gireceği için çok da dert etmeyin. Yoğurduğumuz kek karışımını buzluğa atalım. Yarım saat - 1 saat bekletelim. Buzluktan çıkınca elimizle istediğimiz büyüklükte toplar yapalım. Yaptığımız topları buzdolabında bekletelim. Bu sırada 100 gram çikolatayı benmari usulü eritelim. Hafif ılıyınca buzdolabından çıkardığımız topları çikolataya çatal yardımıyla daldırıp çıkartalım. Üzerine fıstık ekleyip buzdolabına tekrar donması için koyalım. Afiyet olsun.