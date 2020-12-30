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Libidoyu düşüren şeyler çok fazla kilonuz varsa...

Cinsel arzuların azalmasında günlük rutininizin etkisi büyük. İşte libidoyu düşüren 7 enteresan sebep!

Libidoyu düşüren şeyler çok fazla kilonuz varsa...
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Libido; doğuştan olan ve biyolojik olarak belirlenen cinsel zevk dürtüsü anlamına gelir. Libido yüksekliğiile cinsel istek de artmaktadır. Libidoyu ve cinsel isteği arttırmanın arttırmanın yolu testesteron seviyesini arttırmaktan geçmektedir. Testosteron miktarının azalması hem erkek hem de kadınlarda libidonun azalmasına sebep oluyor. Libidonun düşmesine neden olan 7 ilginç faktörü açıklıyoruz!

Çok fazla peynir yemek

Yediğiniz besinler libidonuzu düşürmede etkendir. Uzmanlar, çok fazla peynir yemenin libido üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor. Peynirin yanı sıra yoğurt, tahıllar ve alkol de libido düşürücü etki yaratabilir.

Çok stresliyseniz

Stres, hayatımızda etkilediği şeylerden biri de libido. Ne kadar stresli olursanız, gevşemeniz ve eğlenmeniz o kadar zorlaşır.

Fazla kilonuz varsa

İdeal kilonuzdan daha ağırsanız, cinsel yaşamınız bu durumdan etkilenebiliyor. Psikolojik açıdan fazla kilolu olan bireyler kendini çekici ve seksi bulmayabiliyor ve bunun sonucunda ise seks yapmak istemeyebiliyorlar.

Öte yandan vücuttaki artan yağ dokusu, hormonal değişimlere neden olabiliyor ve bu da cinsel işlev bozukluklarına yol açabiliyor

Susuzluk

Yeterli su içmenin önemini artık bileyen kalmadı. Peki susuzluğun seks hayatınızı da etkileyebileceğini duymuş muydunuz? Yeterince su içmezseniz baş ağrısı, yorgunluk ve sinirliliğin yanı sıra vajinal kuruluk ile de karşı karşıya kalabilirsiniz.

Daha fazla uykuya ihtiyacınız varsa

Yorgunsanız, bırakın seks yapmayı, partnerinizi öpecek kadar enerjiniz olmayacak. Eğer libidonuz düşükse son günlerde yeterince uyuyup uyumadığınızı bir kontrol edin.

Sigara içiyorsanız

Sigaranın sağlığa olan zararlarını tek tek anlatmamıza gerek yok. Zira bizce bu zararları bilmeyen kalmadı. Sigara iç organlara, cilde verdiği zararın yanı sıra seks hayatını da yakından ilgilendiriyor. Sigara içmek cinsel organlarınıza giden kan akışını azaltabiliyor bu da seks isteğinin azalmasına, seksten zevk almamaya neden olabiliyor.

Beraber tatlı yemek

Bu oldukça ilginç bir madde. Şöyle ki, partnerinizle tatlı yemeden önce seks yapmayı isteme ihtimaliniz daha yüksek. Tatlı yedikten sonra ise seks yapmak istemeyebilirsiniz çünkü kan şekeri artışından sonra testosteron seviyeleri ciddi şekilde düşebiliyor.

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