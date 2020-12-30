Model Sahara Ray "Dudağımı köpek ısırdı" dedi ama kimseyi inandıramadı!

Model Sahara Ray, birkaç yıl önce dudağının köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek Instagram hesabından bir video yayınladı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" açıklamasını yaptı.

Kimse inanmadı

Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

Justin Bieber'la aşk yaşadı

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.