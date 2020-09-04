60 bin TL'ye silikon taktıran Georgia Harrison göğüslerini gösterdi!

Reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison, Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeği yerken objektiflere takıldı. Harrison, göğüslerinin merak edilmesi üzerine bir anda fermuarını açtı.

Silikonları için 60 bin TL'yi gözden çıkardı

Georgia Harrison arkadaşlarıyla şakalaşırken, kıyafetinin fermuarını indirerek yeni göğüslerini sergiledi. Oyuncu, silikonları için 6 bin sterlin yani 60 bin TL verdi. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi televizyonda mayo giyerken görürdüm ve 'Oh, göğüslerim iyi görünmüyor' diye düşünürdüm" demişti.