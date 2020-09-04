search menu
search
close

60 bin TL'ye silikon taktıran Georgia Harrison göğüslerini gösterdi!

Göğüslerine yakın zaman önce silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, göğüsleri merak edilince bir anda tişörtünün fermuarını açarak gösterdi.

60 bin TL'ye silikon taktıran Georgia Harrison göğüslerini gösterdi!
-A A+

Reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison, Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeği yerken objektiflere takıldı. Harrison, göğüslerinin merak edilmesi üzerine bir anda fermuarını açtı.

Silikonları için 60 bin TL'yi gözden çıkardı

Georgia Harrison arkadaşlarıyla şakalaşırken, kıyafetinin fermuarını indirerek yeni göğüslerini sergiledi. Oyuncu, silikonları için 6 bin sterlin yani 60 bin TL verdi. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi televizyonda mayo giyerken görürdüm ve 'Oh, göğüslerim iyi görünmüyor' diye düşünürdüm" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı!
Magazin
Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı
Magazin
En Güncel Galeriler
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Önceki Haberler
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu
Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu
Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
Tatlı krizlerine pratik çözüm: Çikolatalı milföy
Tatlı krizlerine pratik çözüm: Çikolatalı milföy
En kolay haliyle: Çerkes tavuğu
En kolay haliyle: Çerkes tavuğu
Yüzünü sık yıkayanlar aman dikkat!
Yüzünü sık yıkayanlar aman dikkat!
İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor!
İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor!
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşayan Berrak, isyan etti!
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşayan Berrak, isyan etti!
Yorumlar