80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu'dan dikkat çeken paylaşım!

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miroğlu, magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde teyzesine gideceğini söyleyerek evden kaçtığı iddia edilen Miroğlu, bu seferde paylaştığı karikatürle dikkatleri üzerine çekti. Miroğlu, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımı olay oldu

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra izini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

''Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor''

Takvim'in haberine göre, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

Ne olmuştu?

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.



