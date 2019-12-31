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Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla bir kez daha sosyal medyayı salladı!

TV8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahneye çıkacak olan Serenay Sarıkaya, 2020 pozuyla sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla bir kez daha sosyal medyayı salladı!
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Son dönemin en gözde oyunculardan olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıkaya son olarak 2019 bitmeden paylaştığı cesur pozuyla adından yine söz ettirdi. 

Serenay2ın 2020 pozu olay! 

TV8'de bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya da şarkı söyleyerek yarışacak. Geçtiğimiz günlerde kuliste sahne için hazırlık yapıldığı anları paylaşan güzel oyuncuda "2020" pozu geldi.

Beğenileri kapattı 

Her paylaşımıyla büyük beğeni ve binlerce yorum alan Sarıkaya, "Ready for 2020" notunu düştüğü son pozuyla kural bozmayarak beğenileri kaptı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın 2020 pozu;

Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla bir kez daha sosyal medyayı salladı! Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla bir kez daha sosyal medyayı salladı!

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