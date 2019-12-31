Gülşen'in son konserinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu!

Şarkıcı Gülşen, İstanbul'da verdiği son konserinde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle hayranlarını mest etti. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, bu anları "Yılın son İstanbul konserinden" notunu düşerek paylaştı.

Sakarya'da konser vermişti

Öte yandan Gülşen, 16 Aralık'ta da Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'ta hayranlarıyla bir araya gelmişti. Konserden çekilen fotoğraflarını sevenleriyle paylaşan Gülşen'in gönderisini, Şeyda Coşkun, Funda Arar ve Eliz Sokuçoğlu gibi birçok ünlü isim beğenmiş ve yorum yapmıştı.

Gülşen kimdir?

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen,(d. 24 Mayıs 1976) Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisiyken annesi Nimet Bayraktar ev hanımıydı.Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi. Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.