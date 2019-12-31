Hanife Gürdal'dan eşine Trabzonspor tepkisi iki lafımızdan biri Trabzon!

Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla evlendiğini duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Hanife, son olarak Instagram hesabından paylaştığı hikayede eşine Trabzonspor yüzünden tepki gösterdi.Hanife'nin "Olsun, evlendik bir kere ne yapalım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''Evlendik bir kere ne yapalım''

Hanife, eşine Instagram'a yeni yıl konseptli fotoğraf atmak istediğini söylerken, Kemal Ayvaz'dan istediği reaksiyonu alamadı. Hanife'nin "Olsun, evlendik bir kere ne yapalım" sözlerine Ayvaz, "Trabzonspor haberlerini okuyorum. Ünal Karaman gitmiş. Kafayı yiyorum şuan ağlayacağım." yanıtını verdi. Hanife de bunun üzerine "İki lafımızdan biri Trabzon" diyerek eşine tepki gösterdi.

Eşi ''nikah ani oldu'' demişti



Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik." demişti.