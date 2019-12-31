Hadise'nin siyah mini elbiseli fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise. Hadise son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siyah mini elbiseli fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Paylaşımı beğeni butonunu çökertti

Instagram'da 10,6 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)" notuyla takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı saniyeler içerisinde 123 binin üzerinde beğeni aldı.

Bacak dekolteli pozu sosyal medyayı sallamıştı

Öte yandan güzel şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı yine beğeni rekoru kırmıştı.