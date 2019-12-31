Kerem Bürsin'in yılbaşı planı sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin yılbaşı planıyla da şaşırttı. Ünlü oyuncu, yeniyıla nasıl gireceğini "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle anlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bürsin'in yaptığını doğru bularak başarılı oyuncuya övgü yağdırdı.

''Dua etmeyi seviyorum''

Son olarak Yaşamayanlar dizisinde oynayan Kerem Bürsin uzun süredir ekranlarda boy göstermiyor. Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

''Alkol kullanmam''

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

''Sonuçta bir yıl kapanıyor'''

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.

Başarılı oyuncuya övgü yağdı



Bürsin'in yılbaşında yaptıkları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Bürsin'in yaptığını doğru bularak başarılı oyuncuya övgü yağdırdı.