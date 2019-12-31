Kylie Jenner iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti beğeni yağdı!

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını Kylie Jenner, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Jenner, son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda eden ünlü modelin bu paylaşımları saniyeler içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

''Son bir seksi poz paylaşmadan 2020'ye girmek doğru olmaz''

ABD'li ünlü model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Son bir seksi poz paylaşmadan 2020'ye girmek doğru gelmiyor" notunu düştü. Jenner'ın bu pozlarına saniyeler içerisinde yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Kızına aldığı hediye eleştirilmişti

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'ye aldığı ileri sürülen Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.