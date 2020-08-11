9 hizmetliyle tatile çıkan Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar tepki topladı!

Acar Kent villaları ile bilinen iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, üç çocuğuyla tatile çıkarken bakıcıları, öğretmenleri ve hizmetlilerden oluşan 9 kişilik yardımcı ekibini de yanına aldı. Acar'ın sosyal medya paylaşımına yapılan eleştiriler çığ gibi büyüdü.

9 hizmetliyle tatile gitmesi eleştirilere yol açtı

İzmir'e tatile giden Kardelen Acar, üç öğretmen, üç bakıcı ve üç hizmetçiden oluşan ekibi "benim takım" notuyla paylaşınca sosyal medyada tepki topladı. Kardelen Acar bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı.

Kardelen Acar'a gelen eleştirilerden bazıları şöyle;

"Böyle bir ekip bana da lazım"

"Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!"

"İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!"

"Bunun adı görgüsüzlük sanki".

Öte yandan Kardelen Acar, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.