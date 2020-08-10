Güzel kokmak için ne yapmalıyız kokulu vücut losyonu kullanın!

Güzel kokmak için her şeyden önce, vücudunuzda uygun hijyen sağlamak şarttır. İster duş ister banyo hayranı olun, düzenli güzellik rutininizin bir parçası olarak cildinizi tepeden tırnağa temizlediğinizden emin olmalısınız. Gün boyu hoş kokmanın tüyolarını sıraladık!

Kokulu vücut losyonu

Güzel kokma deyince aklımıza ilk olarak parfüm geliyor. Ancak parfüm size kalıcı bir koku verebilecek tek ürün değildir. Kokulu vücut losyonu ve nemlendiriciyle beraber; kullandığınız parfüm kokusunu destekleyebilirsiniz.

Vücut spreyi

Vücut losyonunu; aynı türden bir vücut spreyiyle destekleyebilirsiniz. Bu sayede losyonunuzun kokusunu daha kalıcı hale getirebilirsiniz.

Deodorant

Banyodan çıkınca nemlendirici uyguladıktan sonra ikinci yapacağınız şey deodorant ya da roll on uygulamak olmalıdır. Deodorant sayesinde hiç terlemeden, güzel kokacaksınız.

Parfüm

Parfüm kullanımı kadar; parfümü nasıl kullandığınız da önemlidir. Evet, boynunuzdan daha fazla bölgeye parfüm sürmelisiniz. Bilekleriniz ve dirsek içleriniz size gün boyu güzel kokma şansı tanıyacak!