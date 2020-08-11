Mine Tugay'ın deniz pozu dakikalar içinde binlerce beğeni aldı!

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle poz veren Tugay, hayranlarını adeta mest etti.

300 binin üzerinde beğeni aldı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Mine Tugay, bu sefer denizden çıkarken kırmızı bikinisiyle poz verdi. Tugay, makyajsız olduğu doğal pozunu "Yaz" notuyla takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki Tugay'ın bu pozu hayranlarından tam not alırken kısa sürede 300 bini aşkın beğeni aldı.

Mine Tugay kimdir?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.

Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak ‘Zalim İstanbul' dizisinde ‘Şeniz' karakterini canlandırıyor.