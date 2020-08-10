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Üç malzemeli şekersiz dondurma nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Yalnızca üç malzemeye ihtiyaç duyacağınız enfes bir dondurmaya ne dersiniz? Üstelik şekersiz! İşte üç malzemeli şekersiz dondurma tarifi!

Üç malzemeli şekersiz dondurma nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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İçeriği tamamen doğal, ev yapımı bir dondurma tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Ek şeker koymadan, diyet yapanların da güvenle tüketebileceği enfes bir tatlı. Bu tarifte şeker yerine bal kullanıyoruz. Ancak siz bal eklemeden de dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Dondurmanın sırrı marketlerde, manavda, pazarda görüp, yüzüne çok bakmadığımız kabuğu hafif kahvrengi muzlarda. Tam olgunlaşmış muzlar dilimleniyor ve buzlukta soğuyor. İyice buz tutan muzlar blendarda eziliyor, kremamsı bir kıvam alıyor. İşte tarifi...

Malzemeler:

4 adet olgun muz
1 yemek kaşığı bal
7-8 adet ceviz içi

Nasıl yapılır?

Muzların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz muzları orta büyüklükte dilimleyin. Dilimlediğiniz muzları buzdolabı poşetine aktarın. Dondurucuda bir gece, vaktiniz yoksa en az 4 saat donmaları için bekletin. Donan muzları çıkarın. Oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin. Ardından robotunuza ya da blender'ın içerisine donan muzları aktarın.

Muzları yavaş yavaş ezmeye başlayın. Belli aralıklarla kenarda kalan muzları spatula yardımıyla içeriye alın. Muzlar, kremamsı bir kıvam alacaktır. Bu kıvamı aldığında içerisine son olarak balı ilave edin ve iyice karıştırın. Dilerseniz bu şekilde kremamsı bir şekilde kaselere aktarabilir, üzerini cevizlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Daha soğuk tüketmek isterseniz hazırladığınız karışımı bir kaba aktarın. Üzerini cevizlerle süsleyin. 15 dakika daha dondurucada bekletin. Ardından servis edin. Afiyet olsun.

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