Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Son günlerde tatil fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile çekildiği aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

İş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Ebru Şallı, eşi ile birlikte çekilen bir karesini kalp emojisiyle Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı

"Patiler mini mini"

Ebru Şallı, daha sonra kendisine gelen "Ayakların çok büyük" yorumlarına yine yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Şallı, 36 numara olduğunu belirttiği ayaklarını "Patiler mini mini" notuyla paylaştı.