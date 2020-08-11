Renklerle kombin nasıl yapılır? Yılın trendi mavi ve tonlarını kullanmayı deneyin!

Her dönemde olduğu gibi son zamanlarda da günlük yaşantımızda görmekten hoşlandığımız renkler var. Diğer renklere göre son zamanlarda etrafta daha fazla gördüğümüz renk ve tonlarında biri de mavidir. Denizin, gökyüzünün ve huzuru, dürüstlüğü, sadakati temsil eden mavi tonları ile farklı şekillerde kombinlemenin anahtarını Morhipo mavi ve tonları hakkında önemli detayları sıraladı!

Güven, sorumluluk, dürüstlük ve sadakati temsil ettiği söylenen mavi, birbirinden farklı tonlarıyla, kıyafetlerden ev dekorasyonuna kadar en çok tercih edilen renklerin başında geliyor. İşte göz alıcı bir stil yakalamak isteyenler için mavinin farklı tonları.



Marie Antoinette Mavisi

Çok açık gri-mavi bir ton olan bu renk, ismini Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin göz renginden alıyor. Zamanında özellikle gözlerinin renginde kıyafetler giymeyi tercih eden kraliçenin, Versay Sarayı'ndaki odasının da bu tonda bir mavi olduğu biliniyor. Çok açık bir ton olsa da, oldukça göz alıcı olan Marie Antoinette mavisi, kıyafet kombinlerinin en çok tercih edilen tonlarından biri. Özellikle kırık beyazlar, uçuk gri, eflatun gibi renklerle bu rengi kombinlemek mümkün.



Güvercin Mavisi

Mavinin çok parlak bir tonu olmayan güvercin mavisi, rengini adı üzerinde güvercinlerden alıyor. Özellikle bej, kese kağıdı ya da gri gibi nötr renklerle kombinlemek için ideal olan bu renkle daha sıcak bir görüntü yaratmak isteyenler ise erguvan, eflatun, patlıcan moru, kahverengi, tarçın, kiremit kırmızısını tercih edebilir.



Uzay Mavisi

Mavinin siyaha en yakın tonu olan uzay mavisi, günün son ışığı olarak gökyüzünde belirdiği için bu ismi alıyor. Bu çok koyu grimsi mavi, maskulen, modern, cesur, seksi bir ton olarak öne çıkıyor. Genellikle siyah ve antrasit griye alternatif olarak kullanılan bu ton, kırmızı ve beyaz başta olmak üzere, gri ve bejin tonları, bakır, pirinç ve bronzla, canlı yeşillerle birlikte kullanılabiliyor.



Denim Mavisi

Bu sezon özellikle elbiselerde karşımıza en çok çıkan mavi tonlarından biri de denim mavisi. Rengini jean'lerden alan bu mavinin bu tonunu, özellikle beyaz ve kırmızı tonlarla kombinlemek mümkün.



Rüzgar Mavisi

Aynı zamanda Barok mavisi de denen bu ton, Nil yeşilinin maviye bakan tonu olarak biliniyor. Barok döneme damgasını vuran bu rengin kombinlerinde ilk tercihiniz altın sarısı olabilir. Ayrıca krem tonları ve uçuk pembelerle de oldukça romantik bir hava yakalayabilirsiniz.