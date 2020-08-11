Yasmin Erbil, kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde sıkça yer alan Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, tatil paylaşımlarını sürdürüyor.

Yasmin'in pozlarına beğeni yağdı

Yasmin Erbil, 229 bin takipçili Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Erbil'in paylaşımına 19 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlara Hawaii dilinde merhaba ve "Hoşçakal" anlamlarına gelen "Aloha" kelimesini ekledi.

Pembe minisiyle bayram pozu vermişti

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde pembe elbisesiyle çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Erbil'in söz konusu paylaşımına 10 binin üzerinde beğeni gelirken, bayramda yapılan bu paylaşım bazı takipçileri tarafından "Bayram şekeri" şeklinde yorumlandı.