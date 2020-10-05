Şarkıcı Seda Sayan estetik operasyon sonrası yeni halini ilk kez paylaştı

Seda Sayan, geçtiğimiz hafta yüzüne estetik operasyon yaptırdığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güzelliğini korumak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem 'Fransız askısı' (ameliyatsız yüz germe işlemi) olarak biliniyor.

Estetik operasyon sonrası yüzü beğenildi

Yıllar içerisinde estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüm kazanan şarkıcı, bu anları takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Seda Sayan'ın, 'Fransız askısı' estetik operasyonundan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Üst dudağını kaldırttı

Geçtiğimiz aylarda da estetik yaptırırken o anları videoya kaydeden Sayan, üst dudağını kaldırtmıştı. 57 yaşındaki şarkıcı, bu müdahalenin anlarını ve sonrasını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.