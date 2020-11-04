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ABD'de yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimlerin ardından iç savaş çıkacak korkusuyla markete koştu

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, Amerikan seçimlerinden sonra iç savaş çıkacak söylentilerinin ardından erzak almak için soluğu markette aldı.

ABD'de yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimlerin ardından iç savaş çıkacak korkusuyla markete koştu
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Amerika'da kaldığı eyalette herkesin seçim sonuçlarını beklediğini ve çoğu kişinin silahlarıyla beklediğini iddia etti. İç savaş çıkmasından endişe eden Durmaz, erzak almak için markete koştu.

"Burada herkes silahlanmış durumda"

Çıkan iddialar sonrasında telaşla markete giden Kerimcan Durmaz, Instagram'dan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık bizde tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz."

Güvenlik önlemleri arttı

Amerikalıların yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlemler artırıldı.

 

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