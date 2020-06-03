search menu
search
close

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım!

Nusret Gökçe, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım!
-A A+

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle ensesine uzun süre bastırması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Skandal cinayetin ardından başlayan protesto gösterileri kısa sürede tüm eyaletlere yayılırken, ünlü isimler de cinayete tepki gösterdi. O isimlerden bir tanesi de Saltbee hareketiyle ünlenen sosyete kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe'ydi. Gökçe, sosyal medya hesabından siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Gökçe'nin paylaşımına beğeni yağdı. 

Nusret'ten ırkçılık karşıtı dikkat çeken paylaşım!

ABD'de iki restoranı bulunan Nusret, siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' parçasını kullandı.

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım!

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım!

Peki Nusret Gökçe kimdir? 

 1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Günde 5 adet yemek yetiyor! Kabızlığı gideriyor! Günde 5 adet yemek yetiyor! Kabızlığı gideriyor!
Organik
Müge Anlı bu sefer ünlü oyuncu için harekete geçti! Müge Anlı bu sefer ünlü oyuncu için harekete geçti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Mayolu ilk kez görüntülendi! Diva fiziğiyle yıllara meydan okudu!
Mayolu ilk kez görüntülendi! Diva fiziğiyle yıllara meydan okudu!
İç çamaşırının arkası olay oldu! Gören dönüp br daha baktı!
İç çamaşırının arkası olay oldu! Gören dönüp br daha baktı!
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Hamdi Alkan'ın kızından kalçasına bomba yorum: G..tümü...
Hamdi Alkan'ın kızından kalçasına bomba yorum: G..tümü...
Gören dönüp bir daha baktı! Cesur kıyafeti dikkat çekti!
Gören dönüp bir daha baktı! Cesur kıyafeti dikkat çekti!
Önceki Haberler
Saç nezlesi nedir? Duyanlar inanamıyor!
Saç nezlesi nedir? Duyanlar inanamıyor!
Renkli kişiliği ile tanınan şarkıcı O Ses Türkiye'den ayrıldı!
Renkli kişiliği ile tanınan şarkıcı O Ses Türkiye'den ayrıldı!
Mısırın bu faydasını duyunca şoke olacaksınız!
Mısırın bu faydasını duyunca şoke olacaksınız!
Koronavirüs kapan çalışanı işten kovdu mu? İşte ilk açıklama!
Koronavirüs kapan çalışanı işten kovdu mu? İşte ilk açıklama!
Kahvaltı'da muazzam lezzet: Süt reçeli tarifi
Kahvaltı'da muazzam lezzet: Süt reçeli tarifi
Ünlü şarkıcı yıllardır neden gözü kapalı şarkı söylediğini anlattı!
Ünlü şarkıcı yıllardır neden gözü kapalı şarkı söylediğini anlattı!
Kulağınızda kızarıklık ve kaşıntı hissi varsa dikkat!
Kulağınızda kızarıklık ve kaşıntı hissi varsa dikkat!
İçinizi ferahlatacak: Kakaolu parfe tarifi
İçinizi ferahlatacak: Kakaolu parfe tarifi
Yorumlar