ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım!

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle ensesine uzun süre bastırması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Skandal cinayetin ardından başlayan protesto gösterileri kısa sürede tüm eyaletlere yayılırken, ünlü isimler de cinayete tepki gösterdi. O isimlerden bir tanesi de Saltbee hareketiyle ünlenen sosyete kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe'ydi. Gökçe, sosyal medya hesabından siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Gökçe'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Nusret'ten ırkçılık karşıtı dikkat çeken paylaşım!

ABD'de iki restoranı bulunan Nusret, siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız Vardır' parçasını kullandı.

Peki Nusret Gökçe kimdir?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır. Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.