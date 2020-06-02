Candan Erçetin'in hastalığı ne ışık alerjisi olduğunu açıkladı!

Candan Erçetin, senelerdir sahnelerde neden gözleri kapalı olarak şarkı söylediğini anlattı. Ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalıklarına değinerek ışığa ve güneşe alerjisinin olduğunu ifade etti.

Gözü kapalı şarkı söyleme nedenini anlattı

Pandemi sürecini evde geçiren ve sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Candan Erçetin, yıllardır sahnelerde gözü kısık şarkı söylemesini ışık alerjisiyle açıkladı. Erçetin ayrıca güneş alerjisinin de olduğundan bahsederek, "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti." dedi.

"Güneşe çıkmayalı o kadar uzun süre oldu ki"

Erçetin sözlerini şöyle sürdürdü: "O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı. Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor."