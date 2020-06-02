Kakaolu parfe nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Pişirme derdi olmayan, sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak, pratik bir tatlı arayanlar için kakaolu parfe harika bir tatlı. Yapmanız gereken tek şey malzemeleri karıştırıp parfeyi buzdolabında dondurmak. Sizi daha fazla bekletmeden kakaolu parfe tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte muhteşem kakaolu parfe tarifi!

Kakaolu parfe tarifi malzemeleri:

2 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket petibör bisküvi

1 paket vanilya

Üzeri için:

2 tepeleme yemek kaşığı toz çikolata sosu

1 su bardağı süt

Yapılışı:

2 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı soğuk sütü mikserle koyulaşıp traş köpüğü kıvamına gelene dek çırpın. Başka bir kapta yumurtaları, toz şekeri, vanilyayı ve kakaoyu güzelce çırpın. Hazırladığınız krem şantiyi de ekledikten sonra güzelce karıştırın ve bisküvileri için elinizle iri iri kırıp, tekrar karıştırın. Baton bir kek kalıbının içini streç filme kaplayın. Hazırladığınız parfe karışımını içine boşaltıp, üstünü de streç filmle sardıktan sonra buzluğa kaldırıp en az bir gece dondurun.

Servisten önce çikolata sosu için sütü ve toz çikolata sosunu bir küçük tencereye alıp, kaynayana dek pişirin ve ardından altını kapatıp, kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak oda ısısına gelene dek soğutun. Servis edeceğiniz zaman parfeyi buzluktan çıkartın ve bir servis tabağına alıp, streç filmi çıkartın. Soğumuş olan çikolata sosunu üstüne gezdirin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!