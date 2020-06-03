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Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi!

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi!
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Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.,'nin koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Gökbakar, iddiaları yalanladı. 

''Güvenlik hizmetini bir şirketten alıyoruz'' 

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, işten çıkartma iddiaları hakkında şunları söyledi: "Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz. Güvenlik şirketiyle anlaşma yaparak o şirkete bağlı 3 ayrı güvenlik görevlisi oluşturuyor. Bu arkadaşların bazıları uzun bazıları kısa çalışıyor. Bu personelin tüm sorumluluğu o şirkete bağlı..."

''Maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam edeceğim'' 

"Ben koronavirüsün başlangıcında Çamaşırhane'deki tüm arkadaşların maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam edeceğim demiştim. Bunu da dipnot olarak geçiyorum... Herkes maaşını aldı. Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Durum bu... Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor."

''Çalışan kendi isteğiyle işi bırakmış'' 

Bu olay böyle yansıyınca ve tabii Sabah gazetesi olunca neyse araştırayım dedim. Securitas'a (güvenlik şirketi) ulaştık ve bir açıklama aldım. 21 Mart'a kadar rapor alan çalışan 23 Mart'ta şube müdürüne kişisel nedenler dolayısıyla iş bırakmak istediğini söylemiş ve kendi isteğiyle işi bırakmış. Açıklama böyle diyor. Bu vatan haini Şahan, ahlaksız Şahan bir güvenliği koronavirüsten işten atmış... Ne oldu şimdi? Bir araştır! Ara!"

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