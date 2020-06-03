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Seda kimdir O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı!

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmadan ayrılan isimin Seda Sayan olduğu öğrenildi.

Seda kimdir O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı!
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Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmadan ayrılan isim Seda Sayan oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.

Seda Sayan yarışmadan ayrıldı 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacağını söylemişti. Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Sayan, sosyal medya hesabından yarışmadan ayrıldığını duyurdu. 

İddiaların doğru olup olmadığı soruldu 

O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana 'O Ses'e devam mı?' diye soruldu.Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e, O Ses Türkiye bitti" dedi.

''Çok yoruldum'' 

Hem Yemekteyiz hem de O Ses Türkiye'de çalışan Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler."

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