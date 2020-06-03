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Kabızlığı önleyen besinler neler mısır tüketmek derdinize derman olacak!

Doymamış yağlara sahip olan mısırın kabızlığa iyi geldiğini duymuş muydunuz? İşte mısırın birbirinden etkili bilinmeyen faydaları!

Kabızlığı önleyen besinler neler mısır tüketmek derdinize derman olacak!
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Mısır'ın anavatanı Meksika ve Orta Avrupadır. Zamanla tüm dünyaya yayılan bu muhteşem besinin insan sağlığına olan faydalarını biliyor musunuz? Geçmiş zamanlardan itibaren alternatif tıp alanında kullanılan mısır cilt sağlığından tutunda vücut sağlığına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilen, vitamin ve mineral açısından oldukça faydalı olan bu besinin bilinmeyen faydalarına gelin hep beraber bakalım. İşte mısırın sağlığa olan bilinmeyen faydaları! 

Kabızlığı ortadan kaldırıyor 

Mısır içerisinde bol miktarda lif barındıran bir besindir. Bu lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırmakta, kabızlık gibi problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Bağırsakları hızlı çalışan kişilerin mısır tüketirken daha dikkatli olmaları gerekiyor. 

Kansızlığı ortadan kaldırıyor 

Demir eksikliği vücutta inanılmaz derece kansızlığa sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra B12 ve folik asit gibi maddelerin eksikliği de anemi yani kansızlığa neden olmaktadır. Mısır tamda bu noktada imdadımıza koşuyor. Kandaki hücreleri yenileyerek kansızlık yaşanma riskini azaltıyor. Mısır B12 vitaminleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Yorgunluk,bitkinlik, unutkanlık gibi problemleri de ortadan kaldırmaktadır. 

Beyin hücrelerini tedavi ediyor 

Bir bardak mısırın içerisinde yaklaşık olarak 30 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bu karbonhidrat miktarı da vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüzde 80'ini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra beyin ve sinir hücrelerini de tedavi etmeye yardımcı olmaktadır. 

 

Kötü kolestrolün yükselmesini engelliyor 

Vücuttaki tüm yağları atmaya yarayan karaciğer, çalışmadığı durumlarda kötü kolestrol seviyesi yükselmektedir. Mısır içerdiği doymamış yağlar sayesinde bu yağ oranını dengeleyerek kötü kolestrolün yükselmesini engellemektedir. 

Göz sağlığı açısından faydalı

Mısır aynı zamanda göz sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir.  Göz sağlığı için en etkili maddeler beta karoten ve Avitaminidir. Bu vitaminler bakımından zengin olan mısır düzenli tüketildiğinde ciddi göz hastalıklarının yaşanmasını önler. 

 

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