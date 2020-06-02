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Balaban köfte nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Eskişehir'in meşhur lezzeti balaban köfteyi siz de evinizde yapabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak balaban köfte tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz!

Balaban köfte nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Nerdeyse her yörede farklı bir versiyonuyla sofraları lezzetlendiren köfte tariflerinden balaban köfteyi sizler için seçtik. Eskişehir'in meşhur tadı balaban köfte pratik ve leziz mi leziz bir tarif. Muhteşem bir tarif olan balaban köftesi için malzemeleri hazırlayın. İşte nefis balaban köfte tarifi...

Malzemeler:

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı toz şeker
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 su bardağı su

Köfte için:

500 gram dana kıyma
1 çay bardağı bayat ekmek içi (ince çekilmiş)
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
2 adet soğan

Üzeri için:

1 su bardağ yoğurt
4 yemek kaşığı tereyağ(eritilmiş)
2 adet tırnak pide (küp doğranmış)
1 su bardağı et suyu (pidelerin üzerine dökmek için
2 adet biber
1 adet tdomates

Nasıl yapılır?

Geniş bir kasede kıyma, bayat ekmek kırıntıları ve ince doğranmış kuru soğanları, tuz ve karabiber ile iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde yassı yuvarlak köfteler yapın ve kızgın döküm tavada kızartın. Biber ve domatesleri de köfteleri pişirdiğiniz tavada dışı közlenmiş görüntü alıncaya kadar pişirin

Domates sosu için, tereyağını bir tavada eritin. Üzerine salça, toz şeker ve tuzu ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu üzerine ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Küp doğranmış tırnak pideleri servis edeceğiniz tabağa alın. Üzerine önceden ısıtılmış et suyunu dökün. Çırpılmış yoğurdu, ardından domates sosunu pidelerin üzerine dökün. Köfteleri üzerine yerleştirin. Biber ve domatesleri de tabağa ekledikten sonra kızmış tereyağını tüm köftelerin üzerine gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun!

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