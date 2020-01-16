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ABD'li yıldız Kim Kardashian iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

ABD'li yıldız Kim Kardashian, Meksika'da tatil yaparken objektiflere takıldı. Kim'in iddialı mayokinisi yürek hoplattı.

ABD'li yıldız Kim Kardashian iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti
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Meksika'da tatil yapan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan otelde konakladığı öğrenildi. Amerikalı yıldız'ın iddialı mayokinisi adeta yürek hoplattı. 40 yaşına merdiven dayayan ünlü yıldızın kusurusuz fiziği ise beğeni topladı. 

Kusursuz fiziği ve mayokinisi ile dikkat çekti 

Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti. Bronz mayokini, altın sarısı takılar ve siyah güneş gözlüğü tercih eden Kardashian, kıvrımlarını sergiledi.

ABD'li yıldız Kim Kardashian iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

Geceliği 7 bin dolar olan otelde konaklıyor 

Örgülü saçlarının bozulmamasına dikkat eden ABD'li yıldız, kıyıda serinledi. Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi.

 ABD'li yıldız Kim Kardashian iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

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