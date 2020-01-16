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Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçileri tarafından çok beğenildi!

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin nikah sonrası davetine katılan Sinem Kobal'ın kıvırcık saç modeli takipçileri tarafından çok beğenildi.

Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçileri tarafından çok beğenildi!
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Sanatçı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahtan sonra verdiği davette davetliler arasında Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Güzel oyuncunun imaj değişikliği hemen dikkatleri üzerine çekti. Kobal'ın yeni saç modeli takipçileri tarafından çok beğenildi. 

Shakira'ya benzetildi 

Kıvırcık saçlarıyla da şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncunun "Kıvırcık" notuyla paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Sinem Kobal'ın söz konusu paylaşımına yapılan o yorumlar:

- Shakira'ya benzeten ben miyim?

- Bir an Shakira zannettim.

- Saçlarınız ve elbisenin rengine bayıldım.

- Shakira sandım seni ya.

- Her şey yakışıyor maşallah.

- Çok beğendim bu modeli sizde.

- Allah'ım bu ne güzellik, bakmalara doyamıyorum.

- Shakira'nın ikizi olmuş resmen, harika...

Sinem Kobal'ın yeni saç modeli takipçileri tarafından çok beğenildi!

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