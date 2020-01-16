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ABD'li yıldız Kylie Jenner yaptığı ip dansıyla nefes kesti

Amerikalı yıldız Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı ip dansıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Paylaşıma binlerce beğeni yağdı.

ABD'li yıldız Kylie Jenner yaptığı ip dansıyla nefes kesti
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Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta dünyanın sayılı milyarderleri arasına giren Amerikalı yıldız Kylie Jenner'ın son paylaşımı yine beğeni rekoru kırdı. Amerikalı yıldızın ip dansı takipçilerinin nefesini kesti. Kusuruszu fiziğiyle tüm beğenileri toplayan Jenne'ın paylaşımına resmen beğeni yağdı. 

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı

Kyle Jenner'ın paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi. Amerikalı yıldızın kusursuz fiziği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

ABD'li yıldız Kylie Jenner yaptığı ip dansıyla nefes kesti

Gögüs dekoltesini elleriyle kapatmıştı 

Öte yandan Kylie Jenner, New York'ta yılbaşı gecesini içki içerek kutlamıştı. Aşırı derecede sarhoş olan ve Instagram'da gümüş pullu elbisesi ile eğilerek çektiği fotoğrafı paylaşan Jenner'ın, göğüslerinin dekolte elbisesinden dışarı çıkmaması için elleri ile göğüslerini tutması dikkat çekmişti.

ABD'li yıldız Kylie Jenner yaptığı ip dansıyla nefes kesti
 
 

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