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Limonlu kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Sevdikleriniz ve misafirlerinizle tadını çıkarabileceğiniz harika bir kurabiye tarifini elmaelma.com olarak hazırladık.İşte kıtır kıtır limonlu kurabiye tarifi!

Limonlu kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!
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Mis gibi limon kokusuyla çayınızın yanına iyi gidecek bir limonlu kurabiye tarifini biraraya getirdik. Kıtır kıtır yapısıyla bu tarife doyamayacaksınız. İşte enfes limonlu kurabiye için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

175 gram oda sıcaklığında tereyağı
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
2 paket vanilya
1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 - 2,5 su bardağı un

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba alın. Ardından toz şekeri ekleyerek çırpmaya başlayın. Kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın. Şeker içerisinde hafif eriyip kremamsı kıvam alınca sıvı yağı ve limon suyunu da ekleyerek bütünleşene kadar çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ve limon kabuğunu ilave edin. Ardından üzerine azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin. Hamurunuzu streç filmle hava almayacak şekilde sararak buzdolabında en az 30 dakika mümkünse 1 gece kadar dinlendirin. Hamurunuzu iki yağlı kağıt arasına alın. Merdane yardımıyla 1,5 - 2 cm kalınlığında açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Bardak altı ya da yuvarlak kurabiye kalıbı ile şekil verin. Dilerseniz farklı bir kalıpla da şekil verebilirsiniz. Tüm hamura bu işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 8-13 dakika arası pişirin. Hafif kızarınca fırından alın. Ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Afiyetler olsun...

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