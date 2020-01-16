Pekmezli fındık kreması nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!

Pekmezli fındık kreması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirmeye ne dersiniz? Şahane bir lezzetle karşınızdayız. Pekmez ve fındık gibi iki enerji deposunu bir araya getirip kendinizi kışın hissedilen o yorgunluktan, enerjisizlikten kurtarmak için harika bir öneri olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırşanışı ile karınızda pekmezli fındık kreması tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ fındık, 4 yemek kaşığı pekmez,10 yemek kaşığı krema,1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocakta ısıtın ve fındıkları içine alın. Yaklaşık 10 dakika kadar fındıkları kavurun ve sonrasında kavrulan fındıkların kabuklarını ellerinizle soyun.Fındıkları bir mutfak robotuna alın ve toz haline gelene dek çekin.Ardından içerisine pekmezi, kremayı ve vanilini de ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha çekerek krema kıvamına getirin. İstediğiniz şekilde servis edin. Afiyet olsun.