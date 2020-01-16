search menu
search
close

Pekmezli fındık kreması nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!

Yemelere doyamayacağınız bu şahane lezzete bayılacaksınız. İşte hazırlanışı ve tüm malzeme listesi.

Pekmezli fındık kreması nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!
-A A+

Pekmezli fındık kreması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirmeye ne dersiniz? Şahane bir lezzetle karşınızdayız. Pekmez ve fındık gibi iki enerji deposunu bir araya getirip kendinizi kışın hissedilen o yorgunluktan, enerjisizlikten kurtarmak için harika bir öneri olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırşanışı ile karınızda pekmezli fındık kreması tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

1 su bardağı çiğ fındık, 4 yemek kaşığı pekmez,10 yemek kaşığı krema,1 paket vanilin

Hazırlanışı: 

Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocakta ısıtın ve fındıkları içine alın. Yaklaşık 10 dakika kadar fındıkları kavurun ve sonrasında kavrulan fındıkların kabuklarını ellerinizle soyun.Fındıkları bir mutfak robotuna alın ve toz haline gelene dek çekin.Ardından içerisine pekmezi, kremayı ve vanilini de ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha çekerek krema kıvamına getirin. İstediğiniz şekilde servis edin. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Cem ''memlekette kötülük yapan 3 kişi var'' diyerek ifşa etti! Cem ''memlekette kötülük yapan 3 kişi var'' diyerek ifşa etti!
Magazin
İmajını değiştirdi! Yen saç modeli beğeni butonunu çökertti! İmajını değiştirdi! Yen saç modeli beğeni butonunu çökertti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Önceki Haberler
Akılları baştan aldı! Yaptığı ip dansıyla adeta nefes kesti!
Akılları baştan aldı! Yaptığı ip dansıyla adeta nefes kesti!
İşte hızlı makyaj yapmanın püf noktaları!
İşte hızlı makyaj yapmanın püf noktaları!
Erken adet olmanızın sebebi meğer buymuş!
Erken adet olmanızın sebebi meğer buymuş!
Ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi!
Ağızda dağılan limonlu kurabiye tarifi!
Ev yapımı muhteşem tat: Fındık lahmacun
Ev yapımı muhteşem tat: Fındık lahmacun
Mobilyalarınıza zarar vermek istemiyorsanız bunları yapmayın!
Mobilyalarınıza zarar vermek istemiyorsanız bunları yapmayın!
Geceleri şiddetli kaşıntınız oluyorsa...
Geceleri şiddetli kaşıntınız oluyorsa...
Bu hastalığın çaresi zencefilde!
Bu hastalığın çaresi zencefilde!
Yorumlar