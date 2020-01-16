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Cem Yılmaz'dan ilginç çıkış memlekette kötülük yapanlar; ben, Tarkan ve Athena Gökhan!

İbrahim Selim'in programına katılan Cem Yılmaz, "Anladığım kadarıyla memlekette kötülük yapan 3 kişi var; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" diyerek kırdı geçirdi.

Cem Yılmaz'dan ilginç çıkış memlekette kötülük yapanlar; ben, Tarkan ve Athena Gökhan!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk oldu. Samimi itiraflarıyla gündeme gelen Yılmaz, "Anladığım kadarıyla memlekette kötülük yapan 3 kişi var; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" diyerek kırdı geçirdi. 

''Bütün kötülükleri yapan ben, gökhan ve tarkan''

Kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman hak etmediği eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, programda bu konuya değindi ve yapılan eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu yaptığı bir espri üzerinden gösterdi. Yılmaz, gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan'ı hatırlatarak: "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" dedi.

Cem Yılmaz'dan ilginç çıkış memlekette kötülük yapanlar; ben, Tarkan ve Athena Gökhan!

Gökhan'dan cevap geldi 

Ünlü komedyenin kendisi hakkındaki sözlerini duyan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz ise "Ya mükemmel, Cem Yılmaz'a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum" yorumunu yaptı.

 

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