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Hızlı makyaj yapma yöntemleri neler mat allık kullanın!

Pratik ve hızlı bir şekilde makyaj yapmak hiç de zor değil. Sizin için hazırladığımız hızlı makyaj tüyolarıyla çabucak makyaj yapacaksınız!

Hızlı makyaj yapma yöntemleri neler mat allık kullanın!
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Acelenizin olduğu durumlarda hızlı makyaj yapmanın avantajından yararlanabilirsiniz. Hızlı ama bir o kadar güzel bir makyaj elde etmek istiyorsanız sıraladığımız etkili taktiklere göz atın. İşte hızlı makyajın püf noktaları!

Bazı makyaj uygulamalarını atlayın

Makyaj yaparken göz farı, kontur ve makyaj bazı sürmek gibi uygulamaları atlayabilirsiniz. Hızlı bir makyajda önceliğiniz uykusuzluk ve yorgunluk gibi nedenlerden oluşan göz altı torbalarınıza kapatıcı sürmek olsun. Göze çarpan sivilce ve lekelerinizi fondöten yardımıyla kapatabilirsiniz.

Highlighter kullanın

Hızlı bir makyaj için yüzünüzü oldukça sade tutmaya özen gösterin. Yüzünüzün T bölgesine ve elmacık kemiklerinize highlighter sürerek ışıltılı ve canlı bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Mat bir allık kullanın

Yüzünüzdeki sivilce ve lekeleri saklamanın en iyi yollarından biri mat bir allık veya bronzlaştırıcı kullanmaktır. Bu makyaj hilesi sayesinde hızlı yapılan makyajınızda cilt kusurlarınız daha az dikkat çekici bir hale gelecek.

Kirpiklerinizi kıvırın

Kirpiklerinize maskara sürecek zamanınız yoksa benzer etkiyi kirpiklerinizi kıvırarak elde edebilirsiniz.

Göz farı

Göz farı sürmek makyajınızın olmazsa olmazları arasında yer alıyorsa tek renkli ve açık renkte farlar tercih edin. Aksi halde koyu tonlardaki farlar göz çevrenize yayılıp kötü bir görünüm oluşturabilir.

Dudak kalemi kullanmayın

Dudak kalemiyle dudakları çerçevelemek zaman kaybına yol açacağı için renkli bir nemlendirici ruj ile 5-10 saniyede harika parıltılı dudaklar elde edebilirsiniz.

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