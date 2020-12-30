search menu
search
close

Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ayında izleyicisiyle buluşturacağı Exxen platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olacağını söyledi.

Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu
-A A+

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olarak Exxen isimli bir dijital platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun merakla beklenen yayın ücreti de belli oldu.

Aylık ücreti 9.90 TL 

Exxen'de yer alan içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Exxen'de hangi içerikler yer alacak?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanoglu, Ege Kökenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İçinizi ısıtacak lezzet: Balkabaklı kış çorbası İçinizi ısıtacak lezzet: Balkabaklı kış çorbası
Yemek
''Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor'' dedi, ortalık fena karıştı! ''Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor'' dedi, ortalık fena karıştı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Önceki Haberler
Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla, gelen eleştirilere ateş püskürdü!
Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla, gelen eleştirilere ateş püskürdü!
Acun o davayı kaybetti! Ünlü söz yazarına yüzbinlerce lira ödeyecek!
Acun o davayı kaybetti! Ünlü söz yazarına yüzbinlerce lira ödeyecek!
Uyku apnesi Covid-19'a yakalanma riskini arttırıyor!
Uyku apnesi Covid-19'a yakalanma riskini arttırıyor!
Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer?
Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer?
8,5 aylık hamile Meryem Uzerli karnı burnunda pozlar verdi!Yorum yağdı
8,5 aylık hamile Meryem Uzerli karnı burnunda pozlar verdi!Yorum yağdı
Usta oyuncu bir ay içinde hem annesini hem babasını kaybetti!
Usta oyuncu bir ay içinde hem annesini hem babasını kaybetti!
Soğuk algınlığını geçiren basit ama etkili öneriler!
Soğuk algınlığını geçiren basit ama etkili öneriler!
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ünlüler geçiti yaşanacak!
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ünlüler geçiti yaşanacak!
Yorumlar