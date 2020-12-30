Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olarak Exxen isimli bir dijital platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun merakla beklenen yayın ücreti de belli oldu.

Aylık ücreti 9.90 TL

Exxen'de yer alan içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Exxen'de hangi içerikler yer alacak?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanoglu, Ege Kökenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.