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Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya'yla Londra'da görüntülendi

Acun Ilıcalı, bir süredir yanında olan kızı Melisa'yı annesi Şeyma Subaşı'ya teslim ettikten sonra Londra'ya, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yanına gitti.

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya'yla Londra'da görüntülendi
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, programlarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Melisa'yı annesine teslim etti, soluğu Londra'da aldı

Ilıcalı, bir süredir tatilde olan eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı yanına almasının ardından Londra'da eğitim gören sevgilisiyle buluştu. Birlikte alışveriş yapan çift, kendisini tanıyan Türklerin objektiflerine takıldı.

Sevgilisinin aksine maskesiz olan Acun Ilıcalı'nın keyifsiz halleri ve sürekli Altunkaya'nın arkasından yürümesi ise gözden kaçmadı.

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