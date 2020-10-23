Neden kitap okumalıyız yaratıcılığınızı geliştirmenin en kolay yolu!

Akıllı telefonların, elektronik aletlerin hayatımızda daha fazla yer almasıyla sosyal medyada uzun süreler geçirir olduk. Bunun kötü bir sonucu da kitap okuma alışkanlığımızın zayıflaması oldu. Kitap okumanın yaşamınıza düşündüğünüzden çok daha fazla yararı var. Bir kitap sizi herhangi bir filmden daha uzun süre meşgul eder, hayal gücünüzü kullanmanızı sağlar ve aynı anda birden fazla şey öğrenmenize yardımcı olur. İşte kitap okumak için 7 geçerli neden!

Bilgeliğinizi keşfedin

Neden insanlar yaptıkları gibi davranıyorlar, neden doğru çoğu zaman yanlış ve yanlış çoğu zaman doğrudur, arkadaşınız kılık değiştirmiş bir düşman olabilirken, düşmanınızın eli hayata tutunmanızı sağlayabilir… Anlayacağınız gibi, iyi bir kitap bilgelikle doludur, tek yapmanız gereken ona ulaşmanız ve yakalamanız!

Kelime haznenizi genişletmek için

Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler… Bu tür kitaplar okumak, sonrasında çok sık kullanmasanız da birkaç yeni sözcük öğrenmenize yardımcı olur. Kendinizi farklı yollarla ifade etmenize ve farklı lehçelerin yanı sıra uzun zamandır unutulmuş, arkaik kelimelere aşina olmanıza olanak tanıyacağından, okumaya başlamak için en kullanışlı nedenlerden biri olmasa da en yararlılarından sayılabilir.

Yeni bir şeyler öğrenin

Muhteşem dili ve olay örgüleri ile kitaplar sayesinde yeniden tarih bilgilerinizi güncelleyebilir ve sonunda büyük savaşlar, krallar hakkında daha çok şey öğrenebilirsiniz. Sonuçta hepimizin bildiği gibi; tarih, bugünün aynasıdır!

Yaratıcılığınızı artırmanız için

Okuduğunuz kitaplar kariyerinizi etkileyebilir. Daha iyi bir yazar, daha iyi sanatçı, daha iyi bir gazeteci olmanıza, hatta hayatınızın ileriki dönemlerinde ne olacağınıza karar vermenize bile yardımcı olabilir! Böyle bir hedefiniz yoksa bile kitap okumalısınız. Ve filmleri seviyorsanız, kitapları daha çok seveceğinize emin olun. Çünkü kitaplar, size karakterleri ve yerleri sadece sunulduğu gibi kabul etmek yerine kendi başınıza şekillendirme şansı verir.

Yeni maceralar keşfetmek için

Kaleler, ejderhalar, cesur şövalyeler, fantastik olaylar... Bunların hepsi daha fazla okumaya başlamak için iyi nedenler! İhtiyacınız olan tek şey birkaç iyi kitap ve sonrasında hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tarihte önemli anlar üzerine yoğunlaşın ya da kalbinizi kırma riski olmayan bir ilişkide romantizmin tadını çıkarın!

Yeni arkadaşlıklar edinmek için

Şu anda bir kitap almak için daha fazla nedene mi ihtiyacınız var? Pekala, çok iyi tanımadığınız birinin ne tür kitaplardan hoşlandığını öğrenmenin, onu daha iyi tanımak için iyi bir neden olabileceği fikrine ne dersiniz? Sevdiğiniz insanlarla okuduğunuz kitaplar üzerine saatlerce sohbet edebilir ve böylelikle aranızdaki sınırları kaldırabilirsiniz. Ne kadar çok kitap okursanız, ruh eşinizi tanıma olasılığınız o kadar artar.