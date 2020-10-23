search menu
search
close

Neden kitap okumalıyız yaratıcılığınızı geliştirmenin en kolay yolu!

Yeni bilgiler öğrenmek, kelime dağırcığını geliştirmek ve hatta daha yaratıcı birine dönüşmenin en kolay yolu kitap okumaya vakit ayırmaktan geçiyor.

Neden kitap okumalıyız yaratıcılığınızı geliştirmenin en kolay yolu!
-A A+

Akıllı telefonların, elektronik aletlerin hayatımızda daha fazla yer almasıyla sosyal medyada uzun süreler geçirir olduk. Bunun kötü bir sonucu da kitap okuma alışkanlığımızın zayıflaması oldu. Kitap okumanın yaşamınıza düşündüğünüzden çok daha fazla yararı var. Bir kitap sizi herhangi bir filmden daha uzun süre meşgul eder, hayal gücünüzü kullanmanızı sağlar ve aynı anda birden fazla şey öğrenmenize yardımcı olur. İşte kitap okumak için 7 geçerli neden!

Bilgeliğinizi keşfedin

Neden insanlar yaptıkları gibi davranıyorlar, neden doğru çoğu zaman yanlış ve yanlış çoğu zaman doğrudur, arkadaşınız kılık değiştirmiş bir düşman olabilirken, düşmanınızın eli hayata tutunmanızı sağlayabilir… Anlayacağınız gibi, iyi bir kitap bilgelikle doludur, tek yapmanız gereken ona ulaşmanız ve yakalamanız!

Kelime haznenizi genişletmek için

Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler… Bu tür kitaplar okumak, sonrasında çok sık kullanmasanız da birkaç yeni sözcük öğrenmenize yardımcı olur. Kendinizi farklı yollarla ifade etmenize ve farklı lehçelerin yanı sıra uzun zamandır unutulmuş, arkaik kelimelere aşina olmanıza olanak tanıyacağından, okumaya başlamak için en kullanışlı nedenlerden biri olmasa da en yararlılarından sayılabilir.

Yeni bir şeyler öğrenin

Muhteşem dili ve olay örgüleri ile kitaplar sayesinde yeniden tarih bilgilerinizi güncelleyebilir ve sonunda büyük savaşlar, krallar hakkında daha çok şey öğrenebilirsiniz. Sonuçta hepimizin bildiği gibi; tarih, bugünün aynasıdır!

Yaratıcılığınızı artırmanız için

Okuduğunuz kitaplar kariyerinizi etkileyebilir. Daha iyi bir yazar, daha iyi sanatçı, daha iyi bir gazeteci olmanıza, hatta hayatınızın ileriki dönemlerinde ne olacağınıza karar vermenize bile yardımcı olabilir! Böyle bir hedefiniz yoksa bile kitap okumalısınız. Ve filmleri seviyorsanız, kitapları daha çok seveceğinize emin olun. Çünkü kitaplar, size karakterleri ve yerleri sadece sunulduğu gibi kabul etmek yerine kendi başınıza şekillendirme şansı verir.

Yeni maceralar keşfetmek için

Kaleler, ejderhalar, cesur şövalyeler, fantastik olaylar... Bunların hepsi daha fazla okumaya başlamak için iyi nedenler! İhtiyacınız olan tek şey birkaç iyi kitap ve sonrasında hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz.  Tarihte önemli anlar üzerine yoğunlaşın ya da kalbinizi kırma riski olmayan bir ilişkide romantizmin tadını çıkarın!

Yeni arkadaşlıklar edinmek için

Şu anda bir kitap almak için daha fazla nedene mi ihtiyacınız var? Pekala, çok iyi tanımadığınız birinin ne tür kitaplardan hoşlandığını öğrenmenin, onu daha iyi tanımak için iyi bir neden olabileceği fikrine ne dersiniz? Sevdiğiniz insanlarla okuduğunuz kitaplar üzerine saatlerce sohbet edebilir ve böylelikle aranızdaki sınırları kaldırabilirsiniz. Ne kadar çok kitap okursanız, ruh eşinizi tanıma olasılığınız o kadar artar. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yeni imajıyla ağızları açıkta bıraktı! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si yeni imajıyla ağızları açıkta bıraktı!
Magazin
Cildinizdeki tüm pürüzleri yok edecek! Cildinizdeki tüm pürüzleri yok edecek!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Kapıcılar Kralı'nın güzeliydi! Son hali görenleri şoke etti!
Kapıcılar Kralı'nın güzeliydi! Son hali görenleri şoke etti!
Öyle bir kıyafet giydi ki... Takipçileri yorum yağmuruna tuttu!
Öyle bir kıyafet giydi ki... Takipçileri yorum yağmuruna tuttu!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Önceki Haberler
Evliliğinde çalkantılar olan Sıla, gizemli bir erkekle yakalandı!
Evliliğinde çalkantılar olan Sıla, gizemli bir erkekle yakalandı!
Her 3 kadından 1'inde görülüyor! İşte pelvik organ sarmasının nedeni!
Her 3 kadından 1'inde görülüyor! İşte pelvik organ sarmasının nedeni!
Pofuduk ve şerbetli: Krem şantili irmik tatlısı
Pofuduk ve şerbetli: Krem şantili irmik tatlısı
Yok böyle lezzet: Sulu köfte
Yok böyle lezzet: Sulu köfte
Kaan aşka geldi! Hadise'nin doğum gününe özel romantik paylaşım!
Kaan aşka geldi! Hadise'nin doğum gününe özel romantik paylaşım!
Utangaç erkekleri etkilemenin yolları burada!
Utangaç erkekleri etkilemenin yolları burada!
Çağla, aldığı korkunç tehdit sonrası soluğu savcılıkta aldı!
Çağla, aldığı korkunç tehdit sonrası soluğu savcılıkta aldı!
Bağırsaklarınızda sorun olduğunu gösteren işaretler!
Bağırsaklarınızda sorun olduğunu gösteren işaretler!
Yorumlar