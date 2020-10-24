search menu
search
close

Makyajlı halini paylaşan Hande Yener, Kim Kardashian'a benzetildi

Antalya'da tatilini sürdüren Hande Yener'in son fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Makyajıyla Kim Kardashian'a benzetilen şarkıcıya yüzlerce yorum yapıldı.

Makyajlı halini paylaşan Hande Yener, Kim Kardashian'a benzetildi
-A A+

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son imajıyla ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi. Yaptığı makyaj sonrası halini sosyal medya hesabından paylaşan Hande Yener, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Kim Kardashian'la benzerliği şaşırttı

Ünlü popçunun takipçileri Yener'in son görüntüsü ile Kim Kardashian'ı ayırt etmekte zorlandı. Paylaşılan fotoğrafı Hande Yener'in takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"Gerçekten gözlerime inanamadım!", "Hande Yener’den adeta Kim Kardashian yapmışsın.", "Hangisi Hande?","Hande nerede?"- Kim kime benzemiyor ki!- Ben ikisini de Kim sandım!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sabahları yorgun uyanmamızın nedeni meğer buymuş! Sabahları yorgun uyanmamızın nedeni meğer buymuş!
Sağlık
Acun, kızını Şeyma'ya bıraktı! 30 yaş küçük aşkıyla Londra tatilinde! Acun, kızını Şeyma'ya bıraktı! 30 yaş küçük aşkıyla Londra tatilinde!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerinin şoke eden değişimi!
Kapıcılar Kralı'nın güzeliydi! Son hali görenleri şoke etti!
Kapıcılar Kralı'nın güzeliydi! Son hali görenleri şoke etti!
Öyle bir kıyafet giydi ki... Takipçileri yorum yağmuruna tuttu!
Öyle bir kıyafet giydi ki... Takipçileri yorum yağmuruna tuttu!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Önceki Haberler
Kitap okumaya başlamak için 7 harika neden!
Kitap okumaya başlamak için 7 harika neden!
Evliliğinde çalkantılar olan Sıla, gizemli bir erkekle yakalandı!
Evliliğinde çalkantılar olan Sıla, gizemli bir erkekle yakalandı!
Her 3 kadından 1'inde görülüyor! İşte pelvik organ sarmasının nedeni!
Her 3 kadından 1'inde görülüyor! İşte pelvik organ sarmasının nedeni!
Pofuduk ve şerbetli: Krem şantili irmik tatlısı
Pofuduk ve şerbetli: Krem şantili irmik tatlısı
Yok böyle lezzet: Sulu köfte
Yok böyle lezzet: Sulu köfte
Kaan aşka geldi! Hadise'nin doğum gününe özel romantik paylaşım!
Kaan aşka geldi! Hadise'nin doğum gününe özel romantik paylaşım!
Utangaç erkekleri etkilemenin yolları burada!
Utangaç erkekleri etkilemenin yolları burada!
Çağla, aldığı korkunç tehdit sonrası soluğu savcılıkta aldı!
Çağla, aldığı korkunç tehdit sonrası soluğu savcılıkta aldı!
Yorumlar