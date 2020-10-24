Makyajlı halini paylaşan Hande Yener, Kim Kardashian'a benzetildi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son imajıyla ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi. Yaptığı makyaj sonrası halini sosyal medya hesabından paylaşan Hande Yener, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Kim Kardashian'la benzerliği şaşırttı

Ünlü popçunun takipçileri Yener'in son görüntüsü ile Kim Kardashian'ı ayırt etmekte zorlandı. Paylaşılan fotoğrafı Hande Yener'in takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları;

"Gerçekten gözlerime inanamadım!", "Hande Yener’den adeta Kim Kardashian yapmışsın.", "Hangisi Hande?","Hande nerede?"- Kim kime benzemiyor ki!- Ben ikisini de Kim sandım!