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Evliliğinde sorun yaşadığı söylenen Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

Eşi Hazer Amani ile boşanacakları söylentileri konuşulan Sıla, önceki akşam arkadaşlarıyla buluştu. Şanatçı, mekandan ayrılırken de bir erkekle görüntülendi.

Evliliğinde sorun yaşadığı söylenen Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi
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Ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile aile arasında düzenlenen nikahla dünyaevine giren Sıla Gençoğlu'nın evliliğinde çatırdamalar olduğu iddia edildi. Gençoğlu, boşanma iddialarının ardından Fulya'da arkadaş grubuyla buluştu.

Gazetecilerden kaçmaya çalıştı

Posta'da yer alan habere göre, Fulya'da bir kafede arkadaşlarıyla eğlenen Sıla'nın gecesi mekanın elektriklerinin kesilmesiyle kısa sürdü. Ünlü şarkıcı mekandan çıkarken gazetecileri atlatıp aracına binmeye çalıştı.

Gizemli adam yüzünü gizlemeye çalıştı

Mekandan gizemli bir beyefendi ile çıkan Sıla, muhabirlerin "Eşiniz Hazer Amani ile ayrılacağınız dedikodular doğru mu?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Şarkıcının yanındaki kişi de yüzünü gizlemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Sıla'nın aracının ön koltuğuna oturan beyefendi, elleriyle yüzünü gizlemeye çalışırken önce maskesini taktı sonra da aracın güneşliğini indirdi.

 

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