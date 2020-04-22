Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle olan pozunu ilk kez paylaştı!

20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, sevgilisinin de yanında bulunduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak aşkını ilan etti.

İlk kez sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı

Salgın dolayısıyla Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesiyle keyif yaptı. Acun Ilıcalı, bu anlarını 10 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisiyle ilk kez aynı karede paylaşım yapan Ilıcalı, aşkını ilan etmiş oldu.

İlişkileri geçen sene başlamıştı

Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle ilk olarak geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Çift, Ilıcalı'nın lüks teknesinde Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. İkili daha sonra da bir maçı beraber izlerken yakalanmıştı.