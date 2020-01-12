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Ekler nasıl yapılır pastaneden aldığınız tatta!

Elmaelma.com olarak ağızda dağılan benzersiz tat olan ekler tarifini sizler için paylaşıyoruz. İşte enfes ekler malzemeleri ve yapılışı...

Ekler nasıl yapılır pastaneden aldığınız tatta!
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Pastanelerin vazgeçilmez tatlılarından olan ekler, hepimizin bayılarak yediği bir lezzet. Bu muhteşem tatlıyı evde yapmanız da mümkün. Mükemmel ekler yapmayı öğrenmeye ne dersiniz? Ağızda şimşek gibi dağılan ve sizi büyüleyecek olan bu ekler tarifini mutlaka deneyin. Akıcı kreması ile tatlı sofralarınızı baştan yaratacak ekler tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte ağızda şimşek gibi dağılan ekler tarifi... 

Malzemeler:

Hamuru için;

100 gram tereyağı
1 bardak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 bardak un
4 yumurta
Tuz
Yarım paket vanilya

Kreması için;

2 bardak süt
3 kaşık nişasta
3 kaşık toz şeker
50 gram tereyağı
Yarım paket vanilya
1 paket krem şanti

Nasıl yapılır?

Öncelikle kreması için süt, toz şeker ve nişastayı tencerede çırpın ve ateşte koyu kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ardından vanilya ve tereyağını koyup karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamurunu hazırlamak için su, tereyağı, toz şeker ve tuzu tencerede kaynatın. Sonra içine 1 bardak unu ilave edip hızlı bir şekilde karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamur soğuyunca içerisine vanilyayı ve 1 yumurtayı ekleyip mikserle çırpın. Hamura tekrar 1 yumurta daha ilave edip çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip hamura yedirdikten sonra hamuru sıkma torbasına doldurun ve tepsiye sıkın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Kremanın içerisine, toz krem şanti ilave edip, mikserle çırpın ve soğuyan hamurun içine sıkıp üstünü de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

 

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