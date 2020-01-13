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Rus model Viktoria Odintcava bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Rus model Viktoria Odintcava bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ünlü Rus model Viktoria Odintcava, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ünlü mankenin paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Paylaşımıyla adeta nefes kesti 

Instagram hesabında 5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, sahilde çekilmiş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Odintcava'nın paylaşımı kısa sürede 126 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Rus model Viktoria Odintcava bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı 

Öte yandan, Viktoria Odintcava, iki gün önce de Bali'de çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin, "Bali'ye üçüncü kez geliyorum. Farklı insanlarla karşılaşıyorum ve herkesin kendisiyle ilgili bir hikayesi var. Birçoğu uzun süre burada kalmayı seçiyor ve bazıları sonsuza kadar kalıyor" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise binlerce beğeni aldı. 

Rus model Viktoria Odintcava bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

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