Hoşlandığınız kişi ilişkiye hazır mı sizi çevresiyle tanıştırması bir işaret!

Günümüzde çoğunlukla ilişki öncesi dönemi oluşturan flört son dönemlerde önem kazandı. Flörtten ilişkiye geçiş aşamasında hoşlandığınız kişinin bir ilişkiye hazır olup olmadığını anlamak istiyorsanız bu içerik tam size göre! İşte hoşlandığınız kişinin sizinle birliktelik planladığının bazı ipuçları!

Sizin ile gelecek planları yapıyorsa

Partneriniz sizinle gelecek ile ilgili planlar yapıyorsa sizinle bir ilişki yaşamak istiyor demektir. Buradaki gelecek planları evlilik ya da aile kurmak odaklı düşünülmek gerekiyor. Sizinle yılbaşı gecesi için bir plan yapıyor ya da bir tatil organize etmek istiyorsa bu da bir ilişki istediğinin sinyalini verebilir.

Sizi kendi çevresiyle de bir araya getiriyorsa

Partneriniz sizinle baş başa geçirdiğiniz zamanlar dışında kendi sosyal çevresin de sık vakit geçirmek istiyorsa bu bir artı olarak yorumlanabilir. Bu, onun değer verdiği insanların sizi tanımasını istediğini gösterir.

Önemli anları sizinle paylaşıyorsa

Yaşadığı üzüntü ve sevinçleri paylaşmak istediği bir kişiyseniz, bu ilişki yolunda emin adımlar ile ilerlediğinizin en belirgin işaretidir.

Fedakarlık yaptığını hissediyorsanız

İlişkide her iki tarafta belirli fedakarlıklarda bulunmalıdır. Karşınızdaki kişi, kendi istediği film yerine sizin istediğiniz filmi izlemeyi kabul ediyorsa; bu sizin istek ve arzularınıza öncelik verdiğini ve sizi mutlu etmek istediğini gösterir.