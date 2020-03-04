Acun Ilıcalı Survivor açıklaması her hafta Türkiye'den biri yarışacak!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Elemenin yaşandığı bölümde konuşan Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Yarışmayla ilgili bir sürprizinin olduğunu açıklayan Ilıcalı yarışmacıları ve Survivor hayranlarını heyecanlandırdı. Ilıcalı, ''Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak'' açıklamasıyla sevindirdi.

''Her hafta Türkiye'den biri gelecek''

Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi. Ilıcalı'nın açıklaması adadaki yarışmacıları da heyecanlandırdı.

Adaya veda eden isim kim oldu?

Elemenin yaşandığı bölümde İrem, Derya ve Sercan potaya giren isimler oldu. SMS oylamasında en düşük oyu alan Derya Can Göçen ise yarışmaya veda eden isim oldu.