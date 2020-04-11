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Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt önemli deği!

Sevgili Guido Senia ile Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen Şeyma Subaşı, muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine verdiği yanıtla şaşırttı.

Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt önemli deği!
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, önceki gün Arnavutköy'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Salgın nedeniyle maske takılması zorunluluğu getirilirken ünlü fenomenin maskesinin olmaması şaşırttı. Subaşı, muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine verdiği yanıtla şaşırttı. 

Maske sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine Subaşı, "Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz biraz yürüyüp sonra da evimize gitmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt önemli deği!

Sosyal medyanın yeni akımına Şeyma'da uymuştu 

Şeyma Subaşı, sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmıştı.

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