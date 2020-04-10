Şarkıcı Koray Avcı koronavirüse dikkat çekmek için sakallarını kesti!

Koronavirüs salgını sonrası konserlerine ara vererek Muğla'daki evine taşınan şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini koronavirüsten korunmaları konusunda uyardı. Avcı'nın 12 senedir kesmediği sakallarını kesmesi ise dikkat çekti.

"Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın"

Ünlü şarkıcı takipçilerine yaptığı çağrıyı şu sözlerle dile getirdi: "Konumuza dönecek olursak; İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın. Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum."

"Sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum"

"Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum. Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın... Hepinizi çok özledim."